Цена нефти продолжила рост на фоне данных из США

Цены на нефть в четверг, 27 января, растут на фоне данных о продаже новых домов в США и планах Федеральной резервной системы США по выкупу гособлигаций.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 1,14 доллара, или на 1,3%, до 87,33 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавила 2,66 доллара, или 2,8% - до 97,91 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Согласно отчету Министерства торговли США, объем продаж новых домов в США в декабре 2010 года вырос на 17,5%, по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем и составил 329 тысяч. Показатель значительно превзошел прогнозы. Аналитики предполагали, что он вырастет за рассматриваемый период на 3,5% и составит 300 тысяч.