Возбуждено уголовное дело против одного из руководителей шахты «Межиреченская»

Прокуратура Львовской области возбудила уголовное дело в отношении одного из руководителей шахты «Межиреченская» государственного предприятия «Львовуголь».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, прокуратурой г. Червоноград возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 273 Уголовного кодекса Украины, по факту нарушения правил безопасности на одном из отделенных подразделений государственного предприятия «Львовуголь», повлекшего тяжелые последствия, которые проявились в возникновении масштабного пожара на шахте, опасности взрыва и уничтожении шахтных конструкций, создании угрозы гибели людей и нанесении ущерба на сумму более 1 млн. грн.

На данное время указанное лицо задержано в порядке ст. 115 УПК Украины. Следствие по уголовному делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, пожар на шахте «Межиреченская» возник вечером 21 декабря 2010 года. В связи с пожаром работа шахты была прекращена. На момент возгорания на аварийном участке находились 77 горняков.

Согласно предварительным заключениям специальной правительственной комиссии, причиной возгорания на шахте «Межиреченская» стало нарушение техники безопасности горных работ.