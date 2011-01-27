Кинах считает необходимым защитить внутренний рынок от импорта нефтепродуктов

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ считает, что внутренний рынок нефтепродуктов Украины необходимо защитить от импорта нефтепродуктов.

Такую позицию А.КИНИХА агентству УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

«Нужно защитить внутренний рынок, ввести защитные механизмы в отношении импорта нефтепродуктов из стран с нерыночным преимуществом, кроме того, создать благоприятные условия для инвесторов относительно привлечения ресурсов для модернизации нефтеперерабатывающих заводов», - отметил А.КИНАХ.

Прежде всего, считает президент УСПП, нужно применять методы ускоренной амортизации, часть прибыли, которая будет идти на модернизацию НПЗ не стоит облагать налогами, необходимо создать благоприятные условий для технологического импорта и применять налоговые векселя в случае реализации инновационно-инвестиционных проектов по модернизации предприятий. Кроме этого, нужно принять меры для снижения стоимости долгосрочных кредитных ресурсов.

«Это должны быть целевые программы, которые бы объединяли меры государственного протекционизма, комплекс налоговых, таможенных, инвестиционных, денежно-кредитных стимулов для модернизации. Только при таких условиях отечественные НПЗ будут иметь возможность конкурировать не только на пространстве СНГ, но и выйти на уровень европейских предприятий», - убежден А.КИНАХ.

Он отметил, что на территории Украины есть возможности для ежегодной переработки около 40 млн. тонн нефти.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по инициативе Министерства энергетики и угольной промышленности началось специальное расследование относительно возможности введения импортных пошлин на нефтепродукты. Минэнергоугля инициирует введение антидемпинговых пошлин на бензины независимо от направления импорта на уровне 130 евро/тонна и дизтопливо - 80 евро/тонна.

С просьбой о введении импортных пошлин в Минэнергоугля обратились руководители всех работающих НПЗ Украины.

19 января т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что рост цен на топливо в Украине вызван сокращением производства продуктов нефтепереработки в стране и увеличением импорта топлива.