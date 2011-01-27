Цены на нефть на NYMEX выросли на фоне роста цен на бензин и мазут

Котировки фьючерсов на нефть в среду выросли, закрывшись с повышением после падения на протяжении шести сессий подряд. Это произошло на фоне роста цен на топочный мазут и бензин, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,14 доллара, или на 1,3%, до 87,33 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли по итогам торгов на 2,61 доллара до 97,86 доллара за баррель.

И фьючерсы на топочный мазут, и фьючерсы на бензин в среду продемонстрировали рост на 3% после того, как крупный нефтеперерабатывающий завод снизил производство на фоне новых сигналов того, что спрос на нефть растет. Индекс DJIA в среду торговался около ключевого уровня 12000, а Федеральная резервная система США заявила о том, что продолжит поддерживать восстановление экономики посредством покупок облигаций. В результате трейдеры вновь обрели веру в рост спроса на нефть.

Февральские фьючерсы на топочный мазут закрылись на двухлетнем максимуме, показав рост на 3% до 2,6998 доллара за галлон. Котировки февральских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 8,79 цента до 2,4306 доллара за галлон.

Цены на нефтепродукты росли на постоянной основе в последние несколько месяцев, получив поддержку от повышения спроса на дизельное топливо со стороны Китая и улучшения экономических условий в США, которые также способствовали росту цен на нефть. Фьючерсы на топочный мазут выросли почти на 20% с сентября, тогда как розничные цены на бензин выросли на 40 центов за прошлый год.

В среду нефтеперерабатывающий завод компании Hovensa на Виргинских островах, являющийся крупнейшим поставщиком импортируемых нефтепродуктов в США, не считая Канады, сообщил о том, что он надолго снизит производство на 30% до 350 тыс. баррелей в день. Hovensa поставляет более 16% от общего объема нефтепродуктов на Восточное побережье США, пункт поставки фьючерсов на бензин и топочный мазут, торгующихся на NYMEX.

Цены на нефть последовали вверх за ценами на нефтепродукты, несмотря на рост запасов нефти в США. Данные Министерства энергетики США показали, что запасы нефти на отчетной неделе выросли на 4,8 млн. баррелей. Этот рост стал самым значительным недельным ростом за три месяца и превысил прогноз аналитиков, ожидавших роста запасов нефти на 900 тыс. баррелей. Это ознаменовало собой ключевой разворот направления запасов в США после ряда падений в декабре.

Цены на нефть упали более чем на 5% на прошлой неделе на фоне роста опасений относительно высоких запасов на терминале Кушинг в Оклахоме, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX. Спрэд между апрельскими фьючерсами на нефть и мартовскими фьючерсами на нефть вырос до самого высокого уровня почти за восемь месяцев, что является еще одним признаком того, что запасов на рынке США достаточно.

Однако трейдеры ставят на то, что ситуация с запасами в других странах мира может быть жестче, толкая цены на нефть марки Brent к недавно достигнутым максимумам выше 98 долларов за баррель.

Премия, или спрэд, между фьючерсами на нефть марки Brent и фьючерсами на нефть WTI выросла в среду до 10,50 доллара, самого высокого уровня почти за два года.