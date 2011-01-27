В Крыму за неделю розничные цены на бензин и дизтопливо выросли на 5-95 коп.

В Автономной Республике Крым за период с 20 по 27 января розничные цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,05-0,95 грн.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, по состоянию на 27 января на крымских АЗС цена бензина марки А-95 выросла с 8,20-8,80 грн.до 8,35-8,80 грн. за 1 литр, А-92 – с 7,80-8,40 грн. до 7,95-8,40 грн. При этом розничная цена 1 литра бензина марки А-95 (premium) не изменилась и составила 8,95-9,70 грн.

Розничная цена 1 литра бензина марки А-80 увеличилась с 7,20-8,20 грн. до 8,15-8,20 грн.

Кроме того, по состоянию на 27 января на крымских АЗС розничная цена дизельного топлива составила 7,90-8,25 грн. за 1 литр (на 20 января 2011 г. - 7,80-8,20 грн. за 1 литр).

За декабрь 2010 г. – январь 2011 г. розничные цены на бензин и дизтопливо в Крыму выросли на 0,65-1,30 грн.

Как сообщал УНИАН, в Крыму с 13 по 20 января розничные цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,05-0,50 грн., с 6 по 13 января - на 0,05-0,45 грн. За период с 29 декабря по 6 января розничные цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,05-0,10 грн., с 23 по 29 декабря - на 0,05-0,35 грн., с 16 по 23 декабря - на 0,2-0,35 грн. За период со 2 по 16 декабря розничные цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,05-0,2 грн.

По состоянию на 2 декабря 2010 г. средние розничные цены на крымских АЗС составляли за 1 литр бензина марки А-95 - 7,45-8,10 грн.; А-95(premium) - 8,30-8,45 грн.; А-92 - 7,15-7,70 грн.; А-80 - 6,85-7,30 грн. ; диз.топливо - 6,75-7,45грн.