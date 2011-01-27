Иностранные поставщики: импорт нефтепродуктов из Литвы и Беларуси не угрожает украинским НПЗ

Крупнейшие поставщики высококачественных нефтепродуктов в Украину, компании Orlen Lietuva (Мажейкяйский НПЗ, Литва) и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (Беларусь), заявляют об отсутствии предпосылок для введения пошлин на импорт нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили руководители украинских представительств этих компаний на совместной пресс-конференции сегодня в Киеве.

Так, глава украинского представительства компании Orlen Lietuva Игорь МАЙСТРЕНКО заявил, что подобная инициатива вызвала удивление, как в самой компании, так и в правительстве Литовской Республики. «Украинские нефтеперерабатывающие заводы говорят о необходимости выравнивания условий конкуренции с экспортерами топлива в Украину, но для нас это означает абсолютную дискриминацию», - заявил И.МАЙСТРЕНКО.

По его словам, поставки нефти из России на литовский завод в Мажейкяе прекращены в 2007 году, сегодня предприятие закупает нефть с моря, а контракты с украинскими контрагентами заключает с премией к европейскому рынку за счет качества продукции.

«Наш: продукт реализуется на украинских АЗС иногда на гривню дороже стандартного А-95, чем мы можем угрожать местным производителям?», - сказал И.МАЙСТРЕНКО.

Он также напомнил, что в рамках украинско-литовских протоколов, подписанных сторонами при вступлении Украины в ВТО, размер возможных пошлин в разы ниже предлагаемых сегодня украинскими НПЗ.

«В декабре 2010 года нашу правительственную делегацию в Киеве заверили в том, что Украина будет придерживаться своих международных обязательств, поэтому мы пока не знаем, как расценивать недавние заявления представителей Минэнергоугля об унифицированном размере спецпошлин на нефтепродукты независимо от направления импорта», - высказал обеспокоенность представитель литовской компании.

Он также сообщил, что вопрос пошлин на нефтепродукты будет подниматься во время предстоящего визита премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Литву.

В свою очередь, глава дочернего предприятия ЗАО «Белорусская нефтяная компания» в Украине - ООО «БНК-Украина» Николай ВАСИЛЕВИЧ опроверг возможность ценового демпинга со стороны Беларуси.

Он рассказал, что уже несколько лет в республике выстроена уникальная система реализации нефтепродуктов на экспорт – открытые электронные торги, в которых принимают участие компании из стран СНГ и Европы. «Мы даже не знаем, кто покупает тот или иной лот, в Украину отправится этот нефтепродукт или в балтийские порты с дальнейшим экспортом в США. У нас нет отдельного ценника для Украины или кого-либо еще, принцип один – кто больше предложил, тот и выиграл», - сказал Н.ВАСИЛЕВИЧ.

Он также сообщил, что на 2011 год ЗАО «Белорусская нефтяная компания» заключило годовые контракты с крупными украинскими сетями АЗС на поставку высокооктанового бензина, отвечающего стандарту Евро-5, с формулой цены на основе европейских котировок.

Представители компаний-экспортеров топлива в Украину также высказали солидарное мнение о необходимости поддержки украинским государством отечественного товаропроизводителя в условиях справедливой конкуренции всех участников международного рынка и заявили о готовности оказать всестороннее содействие правительству Украины в оценке ситуации с поставками топлива в Украину по импорту.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты для бензинов независимо от направления импорта на уровне 130 евро/тонна и дизтоплива 80 евро/тонна. В частности, в министерство обратились руководители 6 украинских НПЗ с требованием защитить отечественного производителя и начать антидемпинговое расследование в отношении импорта нефтепродуктов в Украину.