Россия планирует резкое увеличение производства сжиженного природного газа

Россия планирует резко увеличить производства сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Российского газового общества (РГО), об этом сообщил президент РГО, вице-спикер Госдумы России Валерий ЯЗЕВ на Европейской газовой конференции 2011 года в Вене.

«Сахалинский центр производства СПГ сегодня дает почти 10 млн. тонн СПГ, который экспортируется в Японию, Южную Корею и США. К 2030 году доля СПГ в экспорте российского газа составит 15%», – отметил он.

По словам В.ЯЗЕВА, мощное производство СПГ до 50 млн. тонн в год будет создано на полуострове Ямал. В конце прошлого года правительство России утвердило "Комплексный план по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал". Будут введены налоговые каникулы на 12 лет по налогу на добычу полезных ископаемых, а также нулевые таможенные пошлины на газовый конденсат и сжиженный природный газ, добытые на Ямале. Первый завод на Ямале будет производить около 15 млн. тонн СПГ. В дальнейшем производство может быть доведено до 50 млн. тонн в год, добавил он.

В.ЯЗЕВ также сообщил, что Центр производства СПГ на Штокмановском месторождении сможет поставлять до 71 млрд. куб. м природного газа. На первом этапе будет производиться почти 15 млн. тонн СПГ. На втором этапе производство СПГ удвоится.

«Поскольку центры потребления российского газа удалены от центров его добычи, первостепенное значение придается развитию газотранспортной инфраструктуры», – отметил В.ЯЗЕВ.

Общая длина магистральных газопроводов в России – около 160 тыс. км, а распределительных – около 450 тыс. км. До 2030 года будет построено более 25 тыс. километров новых газотранспортных мощностей. Планируется ввод до 146 компрессорных станций. Товарные объемы подземных газохранилищ будут увеличены на 37%, а производительность по отбору из них газа возрастет на 73%, сообщил вице-спикер Госдумы России.