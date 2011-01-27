Кабмин поручил внести изменения в устав «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины своим постановлением поручил Министерству энергетики и угольной промышленности принять меры для государственной регистрации изменений, внесенных в Устав НАК «Нафтогаз Украины» в связи с увеличением уставного капитала компании.

Соответствующее постановление Кабмина (№46 от 26 января) опубликовано на правительственном портале.

В частности, в уставе компании в разделе о размере уставного капитала необходимо заменить цифры 29 млрд. 940 млн. 905 тыс. грн. на 37 млрд. 340 млн. 905 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2010 года Кабинет министров Украины своим постановлением увеличил уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 5 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

Компания занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.