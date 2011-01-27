НКРЭ оставила без изменений «зеленые» тарифы на электроэнергию

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины сохранила на прежнем уровне тарифы на производимую в феврале 2011 года из альтернативных источников электроэнергию.

Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую ветроэлектростанциями, составит 122,77 коп. за 1 кВт/ч (без НДС), малыми гидроэлектростанциями (до 10 МВт) – 84,18 коп. за 1 кВт/ч (без НДС), гелиоэлектростанциями – 505,09 коп. за 1 кВт/ч (без НДС). Тариф на электроэнергию, производимую из биомассы, составит 134,46 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

Напомним, «зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.