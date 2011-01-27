Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергопоставляющих компаний на февраль 2011 года на 5% по сравнению с установленными для января т.г.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на постановление регулятора №79 от 24 января т.г.

В частности, тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 февраля возрастут на 4,99% – до 60,34 коп. за кВт/час (без НДС), для потребителей второго класса – на 4,99%, до 75,63 коп. за кВт/ч (без НДС).

Таким образом, за два первых месяца 2011 года розничный тариф для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций вырос на 9,1% на первом классе и на 10,2% – на втором классе.

При этом уровень прогнозной оптовой цены с начала года вырос на 7,5% по сравнению с установленными для декабря 2010 года – до 540,3 грн. за МВт/ч.