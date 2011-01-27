Пошлины на импорт нефтепродуктов могут повлиять на загрузку «Одесса-Броды» – мнение

Введение пошлин на импорт светлых нефтепродуктов в Украину, инициируемое Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, может сказаться на объемах прокачки нефти по нефтепроводу «Одесса–Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал глава дочернего предприятия ЗАО «Белорусская нефтяная компания» в Украине - ООО «БНК-Украина» Николай ВАСИЛЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Уже поднимался вопрос о том, что нефтепродукты из сырья, транспортируемого через Украину в направлении Мозырского НПЗ трубопроводным транспортом, реализуются на украинском рынке… Безусловно, время покажет, но я думаю, что влияние (на загрузку «Одесса-Броды» – УНИАН) может быть», – сказал он.

Н.ВАСИЛЕВИЧ также напомнил, что в ноябре 2010 года состоялась пробная прокачка нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» в аверсном режиме в направлении Мозырского НПЗ (Гомельская обл., Беларусь).

«Все уже подготовлено к тому, чтобы начались поставки нефти на регулярной основе, они начнутся со дня на день», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года ОАО «Укртранснафта» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» подписали договор на гарантированный транзит 4 млн. тонн нефти ежегодно по нефтетранспортной системе Украины с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» к Мозырскому НПЗ.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты для бензинов независимо от направления импорта на уровне 130 евро/тонна и дизтоплива - 80 евро/тонна. В частности, в министерство обратились руководители 6 украинских НПЗ с требованием защитить отечественного производителя и начать антидемпинговое расследование в отношении импорта нефтепродуктов в Украину.