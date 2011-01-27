Orlen Lietuva: из-за пошлин поставки топлива в Украину могут сократиться на 50%

Компания Orlen Lietuva (Мажейкяйский НПЗ, Литва) прогнозирует сокращение поставок топлива в Украину на 50% в случае введения пошлин на импорт нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава украинского представительства компании Orlen Lietuva Игорь МАЙСТРЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

При этом он отметил, что при условии отказа Украины от введения пошлин на импорт нефтепродуктов компания ожидает в 2011 году сохранения объемов поставок нефтепродуктов или небольшого его снижения из-за переориентации некоторых украинских нефтетрейдеров на белорусское топливо.

Также И.МАЙСТРЕНКО сообщил, что в 2010 году компания Orlen Lietuva увеличила поставки светлых нефтепродуктов в Украину на 29%, или 142 тыс. тонн, по сравнению с 2009 годом, – до 630 тыс. тонн. Из этого объема поставки бензинов составили 450 тыс. тонн, поставки дизельного топлива – 180 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты для бензинов независимо от направления импорта на уровне 130 евро/тонна и дизтоплива – 80 евро/тонна. В частности, в министерство обратились руководители шести украинских НПЗ с требованием защитить отечественного производителя и начать антидемпинговое расследование в отношении импорта нефтепродуктов в Украину.