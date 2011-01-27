Пошлины приведут к увеличению энергетической зависимости страны – эксперт

Введение пошлин на импорт светлых нефтепродуктов в Украину может привести к увеличению энергетической зависимости страны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодняшний день нефтепродукты поставляются в Украину из около десяти стран, также потребность рынка в топливе обеспечивают три крупных украинских НПЗ. В случае введения пошлин, диверсификация может быть нарушена, и Украина станет намного более зависима от поставщиков нефти - России и Азербайджана», – сказал он.

С.КУЮН отметил, что негативные последствия зависимости от поставок российской нефти уже ощутили на себе те же Литва и Беларусь. Так поставки российского сырья трубопроводным транспортом на литовский НПЗ в Мажейкяе были прекращены в 2007 году, вследствие чего завод был вынужден перейти на закупки более дорогой нефти с моря. Также эксперт напомнил, что в начале года Россия ограничивала поставки сырья в Беларусь в связи с отсутствием договоренностей по цене.

«Сегодня в правительстве Украины обсуждается строительство терминала для перевалки сжиженного газа, чтобы снизить зависимость от российского топлива. А в плане поставок нефти государство движется в обратную сторону – от диверсификации к российской монополии», – отметил С.КУЮН.

В то же время, эксперт подчеркнул, что даже в случае увеличения загрузки Кременчугского НПЗ (ПАО «Укртатнафта») на 50%, о чем было заявлено ранее, украинские производители не смогут полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в топливе.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты для бензинов, независимо от направления импорта, на уровне 130 евро/тонна и дизтоплива - 80 евро/тонна. В частности, в министерство обратились руководители 6 украинских НПЗ с требованием защитить отечественного производителя и начать антидемпинговое расследование в отношении импорта нефтепродуктов в Украину.