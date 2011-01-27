«Укргазвыдобування» получила разрешение АМК на покупку 84 АЗС

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМК) на приобретение 84 АЗС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что автозаправочные комплексы расположены в Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Одесской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Благодаря покупке новых автозаправочных станций, сеть ДК «Укргазвыдобування» увеличится до 94 АЗС.

«Развитие собственной розничной сети является завершающим этапом в создании вертикально интегрированной компании с замкнутым циклом производства от поиска и разведки месторождений нефти и газа, добычи, транспортировки, переработки углеводородов и реализации нефтепродуктов», - отмечено в сообщении.

До последнего времени розничная торговля нефтепродуктами не играла значительной роли в деятельности «Укргазвыдобування», на сегодняшний день через сеть АЗС компании реализовывается менее 2% нефтепродуктов собственного производства. До конца 2011 года этот показатель запланировано увеличить до 40-50%.

Справка УНИАН. Создание собственной сети АЗС ДК «Укргазвыдобування» началось в конце 2007 года.

На сегодняшний день под брендом «Укргазвыдобування» работает 10 АЗС в Харьковской обл., на автозаправочных станциях реализуются нефтепродукты производства Шебелинского ГПЗ, который входит в структуру ДК «Укргазвыдобування».

Завод производит автомобильные бензины марок А-76, А-92, А-95, дизельное топливо, сжиженный газ, уайт-спирит, мазут, битум и другие нефтепродукты.