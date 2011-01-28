Котировки фьючерсов на нефть снизились

Разница в цене между наиболее широко используемыми в мире контрактами на нефть в четверг выросла до рекордного уровня. Крупные запасы нефти оказали давление на американские фьючерсы, тогда как европейские контракты держались выше 97 долларов за баррель, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,69 доллара, или на 1,9%, до 85,64 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились по итогам торгов на 56 центов, или на 0,6%, до 97,35 доллара за баррель.

Разница между стоимостью контрактов свыше 11 долларов за баррель – самая значительная за всю историю, обычно она находится в пределах двух долларов. Это порождает вопросы о том, являются ли фьючерсы на легкую малосернистую нефть (West Texas Intermediate), точным отражением состояния нефтяного рынка.

Разница между двумя контрактами последовательно росла в последние недели, преимущественно, в связи с резким ростом объема поставок из Канады в терминал в Кушинге, штат Оклахома. На прошлой неделе запасы нефти в Кушинге выросли до 37,7 млн баррелей, самого высокого уровня с конца августа по данным Управления энергетической информации. Нефтеперерабатывающие заводы, между тем, не демонстрируют особого спроса на дополнительную нефть. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей, по данным управления, снизилась до 81,8%.

Многие аналитики говорят, что спрэд стоимости останется завышенным в обозримом будущем, так как рынок готовится к началу работы нефтепровода TransCanada Corp. в Кистоне, которое ожидается в марте. Через этот трубопровод Кушинг будет получать дополнительные 150 000 баррелей нефти в день.

С другой стороны, на стоимость нефти марки Brent не влияет рост запасов нефти в Кушинге, и различия между двумя контрактами заставляет задуматься, не является ли цена Brent более достоверным отражением ситуации на рынке.

Слабые экономические данные США в четверг также оказали давление на фьючерсы на NYMEX. Число первичных заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе выросло на 51 000, о чем свидетельствуют данные Министерства труда. Экономисты ожидали роста на 1000 заявок, однако данные могли быть искажены в связи с зимними снегопадами.

Заказы на товары длительного пользования в декабре сократились на 2,5% и составили с учетом коррекции на сезонные колебания 191,04 долларов, чему способствовало падение спроса на авиалайнеры.

Котировки февральских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 4,90 цента, или на 2%, до 2,3816 доллара за галлон. Февральские фьючерсы на топочный мазут снизились на 1,52 цента, или на 0,6%, до 2,6546 доллара за галлон.