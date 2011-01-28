Янукович ожидает от компании Shell добычи сланцевого газа в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ожидает от компании Shell (Нидерланды) начала разведки и последующей добычи сланцевого газа на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА с главным исполнительным директором компании Shell Петером ВОЗЕРОМ, которая состоялась сегодня в Давосе в рамках участия Президента Украины во Всемирном экономическом форуме.

«Я положительно оцениваю ваше решение начать добычу сланцевого газа в Украине», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заметил, что проблемные вопросы, которые были у компании Shell в Украине, уже решены, в частности в судебном порядке.

«Сейчас я от вас ожидаю эффективных действий по началу разведки месторождений газа, которые есть на границе Харьковской и Донецкой областей, и началу его добычи», - заявил Президент Украины во время встречи с руководителем компании Shell.

Как сообщал УНИАН, в июне 2010 года министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО Украина рассчитывает до конца года создать совместное предприятие (СП) с компаниями Shell (Нидерланды) и ExxonMobil (США) по добыче угольного метана и сланцевого газа на территории Украины.

При этом он добавил, что “мы близки к тому, чтобы подписать совместное предприятие с ними, и я уверен, что мы формализуем наши отношения еще до конца этого года... Перспективы там у нас, я бы сказал, очень хорошие, поскольку начнем даже с угольного метана, не так сланцевый газ, как угольный метан”.

По прогнозам, Украина через 3-4 года сможет добывать от 7 до 10 млрд. куб. м в год этих энергоресурсов.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.

В частности, в ноябре 2010 года Минприроды и НАК «Надра Украины» презентовали на выставке и конференции World Shale Gas-2010, которая прошла в США, месторождения сланцевого газа в Украине для привлечения международных инвесторов и партнеров к их изучению и разработке.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа.