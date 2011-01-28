Янукович поручил Азарову до 15 февраля разобраться с долгами предприятий ТЭК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ до 15 февраля 2011 года проанализировать ситуацию с погашением задолженности предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Соответствующее поручение Президента «Относительно надлежащей реализации специальной процедуры погашения задолженности предприятиям топливно-энергетического комплекса и улучшения ситуации в энергетической сфере» от 28 января опубликовано на сайте главы государства.

В частности, Н.АЗАРОВУ поручено проанализировать состояние выполнения требований Закона Украины «О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса» с указанием общего количества предприятий топливно-энергетического комплекса, которые принимают участие в специальной процедуре погашения задолженности, а также объемов задолженности, которая уже погашена и должна быть погашенной.

В месте с тем Президент поручил премьеру проанализировать причины, в результате которых не в полной мере реализованы требования указанного Закона относительно погашения задолженности предприятиям топливно-энергетического комплекса в определенный срок, а также проанализировать наличие проблем, которые могут помешать завершению процедуры погашения задолженности даже при продолжении действия данного Закона.

Также Президент поручил Н.АЗАРОВУ взять под личную ответственность разработку и представление в Верховную Раду Украины законопроекта относительно внесения изменений в действующее законодательство для завершения процедуры погашения задолженности до 1 июля 2011 года.