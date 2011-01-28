Янукович подписал закон о порядке погашения задолженности в ТЭК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса” относительно порядка погашения задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 13 января.

Законом предлагается уточнить расчетную дату, срок действия процедуры погашения задолженности и срок проведения реструктуризации кредиторской и/или дебиторской задолженности для предприятий топливно-энергетического комплекса и обеспечения конституционного права человека на судебную защиту.

С целью активизации процессов погашения задолженности в отрасли расчетной датой предложено 1 января 2007 года, действие специальной процедуры было продлено до 1 января 2013 года, а проведение реструктуризации кредиторской и/или дебиторской задолженности разрешено на срок до 20 лет с даты заключения соответствующих договоров о реструктуризации задолженности.

Кроме того, для выполнения норм Конституции Украины по обеспечению конституционного права человека на судебную защиту закон предполагает снятие моратория на обращение взысканий на средства предприятий топливно-энергетического комплекса для погашения их задолженности по выплате обязательств по трудовым правоотношениям, в частности, по выплате выходного пособия, других выплат (компенсаций), которые принадлежат работнику в связи с трудовыми отношениями.