Украина и Азербайджан подписали документы о сотрудничестве в энергетике

В Давосе Украина и Азербайджан подписали два двусторонних документа относительно сотрудничества в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и его азербайджанский коллега подписали, в частности, Меморандум между Кабинетом министров Украины и правительством Азербайджана о сотрудничестве в организации поставок сжиженного природного газа на территорию Украины, а также Соглашение между КМУ и правительством Азербайджана о мерах по развитию сотрудничества в сфере транспортировки нефти по территории Украины.

Церемония подписания состоялась в рамках встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Азербайджанской Республики Ильхама АЛИЕВА сегодня в Давосе во время участия глав государств в Давосском экономическом форуме.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, начатый двумя президентами политический диалог на высоком уровне подтверждает высокий уровень стратегических отношений между Украиной и Азербайджаном.

«И сегодня в очередной раз наши министры подготовили соглашения, которые наполняют содержанием наш стратегический диалог», - заявил Президент Украины.

Он также подтвердил свое намерение осуществить в этом году официальный визит в Азербайджан по приглашению И.АЛИЕВА.

В свою очередь, азербайджанский лидер подчеркнул, что будет рад принять главу Украинского государства в своей стране.

Как прокомментировал, в свою очередь, политическое и экономическое содержание подписанных сегодня документов глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, речь идет о двух стратегических соглашениях, в частности, относительно транспортировки азербайджанской нефти нефтепроводом «Одесса – Броды» и поставок сжиженного газа из Азербайджана в Украину.

«Это крепит энергетическую независимость Украины, позволяя частично уменьшить существующие в этой сфере проблемы, и это, безусловно, является практическим шагом во внешнеполитическом векторе, который усиливает работу со странами Кавказа и Центральной Азии», - отметил С.ЛЕВОЧКИН.

При этом он уточнил, что речь идет о транспортировке 4 млн. тонн. азербайджанской нефти в год – это пока еще минимальный объем. А относительно сжиженного природного газа - вопрос относительно объемов его поставок будет урегулирован в процессе реализации национального инвестиционного проекта по строительству в Украине первого завода по переработке такого газа.