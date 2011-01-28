«Укрэнерго» в 2010 г. увеличило доход на 13,5%

Оплата услуг по передаче электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в 2010 году увеличилась на 13,5% или на 288,964 млн. грн., по сравнению с 2009 годом, – до 2 млрд. 431,517 млн. грн. (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии магистральными сетями за указанный период выросли на 8,3% или на 9,871 млрд. кВт/ч, – до 128,267 млрд. кВт/ч.

Процент оплаты услуг оператора в прошлом году вырос на 0,58 процентного пункта – до 95,51% против 94,93% в 2009 году.

По информации «Укрэнерго», в 2010 году объем недофинансированной товарной продукции составил 114,3 млн. грн. (без учета НДС), по сравнению с 114,498 млн. грн. в 2009 году.

За отчетный период компания сократила объем капитальных инвестиций на 8,2%, или 89,74 млн. грн., – до 996,4 млн. грн.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемы Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2009 году «Укрэнерго» увеличило доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 6%, или 120,73 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 2 млрд. 142,553 млн. грн. (без НДС).