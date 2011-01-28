Семашко: регулярные поставки нефти в Беларусь по «Одесса–Броды» начнутся с 29 января

Регулярные поставки нефти по нефтепроводу «Одесса–Броды» для Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь) начнутся с 29 января т.г.

Об этом сообщил сегодня в Гомеле первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО, передает белорусское информагентство БЕЛТА.

По словам В.СЕМАШКО, танкер с азербайджанской нефтью, которая будет замещать по своповому договору венесуэльскую нефть, уже пришвартовался в морском порту «Южный».

Как сообщал УНИАН, 17 января 2011 года ОАО «Укртранснафта» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» подписали договор по оказанию услуг транспортировки нефти с использованием нефтепровода «Одесса–Броды» до белорусского нефтеперерабатывающего завода в г. Мозырь. В частности, договор предусматривает гарантированную транспортировку 4 млн. тонн нефти в год и подписан сроком на 2 года.