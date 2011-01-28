«Киевтрансгаз» возобновил газоснабжение ТЭЦ «Киевэнерго»

Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» в четверг вечером, 27 января, возобновил газоснабжение ТЭЦ АК «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в настоящее время энергетическое оборудование станций вернулось к работе в плановом нормативном режиме.

«Объемы тепловой энергии, которые производят ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и которые уменьшились из-за снижения давления газа, постепенно повышаются», – отмечают в компании.

По состоянию на 13:00 28 января температура теплоносителя на выходе с ТЭЦ составляет 82оС, что отвечает нормативным параметрам температурного графика.

В компании не комментируют, на основании каких договоренностей газоснабжающая организация возобновила газоснабжение ТЭЦ «Киевэнерго».

Напомним, 20 января «Киевэнерго» сообщило, что 19 января с 14:00 «Киевтрансгаз» начал принудительное снижение давления газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, обслуживающих дома, в которых живет около 2 млн. киевлян.

В компании отмечали, что между «Киевэнерго» и газовщиками подписаны договора на поставку газа для выработки тепловой энергии для нужд населения, однако возникли сложности из-за обязательного условия о 30-процентной предоплате, осуществить которую не представляется возможным ввиду уже имеющихся долгов компании перед поставщиками топлива, вызванной большой задолженностью перед «Киевэнерго». Так, по данным компании, на 19 января 2011 года долг «Киевэнерго» за потребленный газ составляет 1 млрд. 370 млн. грн. При этом долги перед компанией потребителей и бюджета совокупно составляют более 3,5 млрд. грн.

Ожидаемый на 1 февраля 2011 года долг по компенсации разницы между затратами компании на производство тепловой энергии и установленными тарифами составит 1 млрд. 119 млн. грн. (на 1 января 2011 года – 1 млрд. 9 млн. грн.).