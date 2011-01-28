Эксперт: Россия будет препятствовать добыче сланцевого газа в Украине

Эксперт прогнозирует, что Россия будет препятствовать добыче сланцевого газа в Украине.

Такое мнение в комментарии, переданном УНИАН, высказала эксперт Института Горшенина Наталия КЛАУНИНГ, комментируя положительную оценку Президентом Украины решения компании Shell (Нидерланды) начать добычу сланцевого газа в Украине, которую он озвучил сегодня в Давосе.

Она напомнила, что по оценкам Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов, запасы сланцевого газа в Украине составляют почти 32 триллиона кубометров. «Разработка этого направления, по мнению многих экспертов, является для нашей страны перспективной. Поэтому позиция Президента Украины по поводу сланцевого газа полностью соответствует общемировым и европейским тенденциям», - считает Н.КЛАУНИНГ.

Эксперт подчеркнула, что именно благодаря альтернативным проектам – включая добычу сланцевого газа – США отобрали мировое лидерство по добыче газа у России. При этом сейчас в США из альтернативных источников добывается более 40% газа, по прогнозам же на 2020 год эта цифра составит 60%, а в более отдаленной перспективе Штаты смогут отказаться от импорта газа полностью. Те же тенденции наблюдаются и в Европе: в последнее время Евросоюз старается диверсифицировать поставки газа и не зависеть только от России, закупая, например, все большие объемы сжиженного газа в Катаре.

«По мнению многих экспертов, уже в ближайшие годы можно ожидать снижения зависимости стран ЕС от трубопроводных поставок российского газа», - считает Н.КЛАУНИНГ.

По ее мнению, противником активных действий Украины по разведке месторождений и добыче сланцевого газа, безусловно, является Россия. «Поскольку Украина – основной на сегодняшний день европейский потребитель российского газа, уже через 5-7 лет она сможет гораздо меньше зависеть от него», - считает эксперт.

Она отметила, что при этом важно понять, действительно ли Виктор ЯНУКОВИЧ в Давосе озвучил истинные намерения украинской стороны. «Остается открытым вопрос, не было ли это сказано для того, чтобы убедить европейское сообщество в передовых позициях украинского руководства, заручиться их поддержкой – ведь сегодня многие действия власти Украины подвергаются резкой критике со стороны Европы. Или же Украина действительно выбрала для себя европейский газовый вектор и не намерена учитывать интересы своего северного соседа в этом вопросе», - сказала эксперт Института Горшенина.

Как сообщал УНИАН, в июне 2010 года министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина рассчитывает до конца года создать совместное предприятие (СП) с компаниями Shell (Нидерланды) и ExxonMobil (США) по добыче угольного метана и сланцевого газа на территории Украины.

При этом он добавил, что “мы близки к тому, чтобы подписать совместное предприятие с ними, и я уверен, что мы формализуем наши отношения еще до конца этого года... Перспективы там у нас, я бы сказал, очень хорошие, поскольку начнем даже с угольного метана, не так сланцевый газ, как угольный метан”.

По прогнозам, Украина через 3-4 года сможет добывать от 7 до 10 млрд. куб. м в год этих энергоресурсов.

Сегодня, 28 января, в Давосе В.ЯНУКОВИЧ отметил, что ожидает от компании Shell (Нидерланды) начала разведки и последующей добычи сланцевого газа на территории Украины.

«Я положительно оцениваю ваше решение начать добычу сланцевого газа в Украине», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заметил, что проблемные вопросы, которые были у компании Shell в Украине, уже решены, в частности в судебном порядке.

Справка УНИАН. Сланцевый газ - природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.

В частности, в ноябре 2010 года Минприроды и НАК «Надра Украины» презентовали на выставке и конференции World Shale Gas-2010, которая прошла в США, месторождения сланцевого газа в Украине для привлечения международных инвесторов и партнеров к их изучению и разработке.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа.