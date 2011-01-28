АМК разрешил ДК «Укргазвыдобування» приобрести АЗС и АГЗС у 10 трейдеров

Антимонопольный комитет Украины разрешил ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» приобрести целостные имущественные комплексы АЗС и АГЗС у 10 трейдеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, «дочке» «Нафтогаза» разрешено приобрести заправки, которые находятся в собственности у ООО «АТИКВА» (г. Чернигов), ООО «Реген-Ойл» (г. Черкассы), ООО «Агрохимсервис» (г. Сумы), ООО «БИНА ЛТД» (г. Харьков), ООО «Меркатор АЗС» ( г. Кременчуг, Полтавская обл.), ООО «Калина-Закарпатье» (г. Ужгород, Закарпатская обл.) », ООО «ПКП «Деми» (г. Артемовск, Донецкая обл.), ООО «Неон» (г. Рубежное, Луганская обл.), ООО «Век» (г. Одесса) и ДП «Борол» (с. Усатово, Одесская обл.).

Справка УНИАН. ДК "Укргазвыдобування" на сегодня является крупнейшим в Украине предприятием по добыче и переработке природного газа и газоконденсата. В состав компании входит Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти (Шебелинский ГПЗ, Харьковская обл.)

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом "Нафтогаз".