В феврале ценовой коридор на рынке нефтепродуктов сохранится?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не ожидает негативного развития ценовой ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 28 января в эфире программы «Большая политика» в эфире телеканала «Интер».

«Буквально сегодня состоялась встреча с основными игроками на этом рынке (нефтепродуктов – УНИАН), которые подтвердили, что тот ценовой коридор, который был установлен – они в этом коридоре будут работать. Февраль, по крайней мере, – точно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что правительство внимательно следит за развитием ситуации на рынке нефтепродуктов. «Мы знаем, какие будут цены. Если кто-то будет выходить за пределы этого коридора, значит, это будет нарушением условий соглашения», - сказал Н.АЗАРОВ.