Котировки фьючерсов на нефть резко выросли на фоне протестов в Египте

Цены на нефть в пятницу резко выросли после того, как интенсифицировались антиправительственные выступления в Египте, вызвав опасения, что беспорядки, затронувшие несколько стран региона, могут распространиться на основные нефтедобывающие страны, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 3,70 доллара, или 4,3%, – до 89,34 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали по итогам торгов на 2,03 доллара, или 2,1%, – до 99,42 доллара за баррель. Это самый высокий уровень закрытия за 28 месяцев.

Президент Египта Хосни МУБАРАК в пятницу вывел войска на улицы Каира и объявил комендантский час в нескольких городах в попытке успокоить массовые антиправительственные демонстрации, в которых приняли участие десятки тысяч человек. На улицах города появились танки, а полиция использовала резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки против манифестантов.

Администрация президента США выразила "глубокое сожаление" по этому поводу и призвала к "открытому диалогу" в Египте после того, как в стране были отключены интернет-услуги и сотовая связь. Эти заявления указывают на изменения в позиции администрации, которая в четверг робко выражала поддержку Х.МУБАРАКУ.

Хотя Египет не является основным мировым поставщиком нефти, в пятницу возникли опасения, что беспорядки могут перекинуться на другие страны региона, на которые приходится большая часть мировой нефтедобычи.

Согласно данным Joint Oil Data Initiative, Египет, который производит около 673 тыс. баррелей нефти в день, стоит на 21-м месте в мире по объемам нефтедобычи. Через эту страну проходят два ключевых мировых маршрута поставки энергоносителей: Суэцкий канал, который является транзитным пунктом для поставок нефти и топлива из Персидского залива в Южное полушарие, и Суэцко-средиземноморский нефтепровод (Sumed) длиной 200 миль, который является альтернативой Суэцкому каналу. Согласно данным Управления энергетической информации США, в 2009 году через каждый из этих маршрутов поставлялось около миллиона баррелей нефти в день.

Большее беспокойство, чем перебои с нефтедобычей в Египте, вызывает перспектива того, что беспорядки могут перекинуться на другие государства региона, например, на Ливию и Алжир, которые являются членами Организации стран-экспортеров нефти. Недавно другие страны региона, включая Тунис и Йемен, также потрясли антиправительственные выступления, хотя ни одна из них не является важным производителем нефти.

Что касается других факторов, то цены на нефть получили поддержку со стороны позитивных экономических данных США, которые вызвали ожидания роста спроса в этом крупнейшем в мире потребителе нефти. ВВП США в 4-м квартале 2010 года с учетом коррекции на инфляцию вырос на 3,2%. Об этом сообщило Министерство торговли в своей первой оценке ВВП, который является самым широким индикатором всех производимых товаров и услуг.

В третьем квартале ВВП США вырос на 2,6%, а во втором квартале – на 1,7%. Тем не менее, экономисты ожидали, что рост ВВП в 4-м квартале составит 3,5%.

Улучшение динамики ВВП обеспечило преимущество для фьючерсов на сырую нефть на NYMEX против марки Brent, что способствовало сужению спрэда между этими марками. Спрэд между ними в пятницу сузился до уровня всего чуть выше 10 долларов. Спрэд резко вырос за последние недели ввиду растущих поставок сырой нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX, на терминал в Кашинге, штат Оклахома.

Котировки февральских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 7,52 цента, или 3,2%, – до 2,4568 доллара за галлон. Февральские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 3,56 цента, или 1,3%, – до 2,6902 доллара за галлон.