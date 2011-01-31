Украина начала спецрасследование импорта нефтепродуктов

Межведомственная комиссия по международной торговле начала специальное расследование относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензин марок А-76 (А-80) А-92, А-95, дизельного топлива, мазута, печного топлива, сжиженного газа, битума дорожного, масла) независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом сказано в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» (№17 от 29 января 2011 года).

В частности, комиссия рассмотрела информационно-аналитические материалы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины относительно избыточного роста импорта в Украину нефтепродуктов и по результатам рассмотрения установила, что материалы содержат достаточно обоснованной информации, на основании которой можно сделать вывод о том, что в период с 2007 по 2010 годы импорт в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, что мог причинить вред национальному товаропроизводителю.

Учитывая это и руководствуясь статьей 9 Закона Украины «О применении специальных мер по импорту в Украину», комиссия приняла решение №СП-250/2011/4402-41 «О возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья независимо от страны происхождения и экспорта».

Объектом расследования является товар, который имеет такое описание: отдельные продукты переработки нефтяного сырья (бензин марок А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельное топливо, мазут, печное топливо, сжиженный газ, битум дорожный, масло), которые могут классифицироваться согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД) по кодам: 2710114119, 2710114139, 2710114199, 2710114511, 2710114599, 2710193130, 2710194110, 2710194120, 2710194500, 2710194900, 2710194130, 2710196300, 2710196500, 2710196900, 2710195100, 2710196100, 2711129400, 2711129700, 2711131000, 2711139700, 2711140000, 2711190000, 2713200000, 2710198100.

Проведение расследования поручено Минэкономики.

В случае, если расследование определенным образом касается интересов физических или юридических лиц, такие лица имеют право отправлять в Минэкономики информацию, которая может быть полезной для проведения расследования.

На протяжении 30 дней от даты публикации этого сообщения Минэкономики осуществляет регистрацию заинтересованных сторон расследования и рассматривает требования относительно проведения слушаний.

На протяжении 40 дней от даты публикации этого сообщения Минэкономики рассматривает в письменном виде изложенные комментарии и информацию относительно возбуждения расследования.

Решение комиссии вступает в силу со дня публикации этого сообщения.

Как сообщал УНИАН, ранее Минэнерго официально заявило, что поддерживает введение в Украине пошлин на импортные нефтепродукты вне зависимости от страны происхождения, на бензины – 130 евро/тонна, на дизтопливо – 80 евро/тонна.

Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производства.

Крупные сети АЗС, преимущественно импортирующие нефтепродукты, негативно высказались о возможности введения пошлин, считая, что это приведет к монополизации рынка украинскими НПЗ, а также к резкому росту цен на нефтепродукты до 10 грн./л на А-95 и до 9 грн./л на дизтопливо при текущем уровне мировых цен на нефть. Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.