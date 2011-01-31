Минэнерго прогнозирует начало поставок азербайджанской нефти на НПЗ в апреле

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует начало поставок легкой азербайджанской нефти на ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) и ОАО НПК «Галичина» (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) в апреле 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь КИРЮШИН.

По его словам, поставки нефти на два западноукраинских НПЗ начнутся после вытеснения из нефтепровода «Одесса–Броды» технологической нефти Urals, что может занять 1-1,5 месяцев (до апреля).

«Поставки начнутся после вытеснения технологической нефти – это 1-1,5 месяцев», – сказал И.КИРЮШИН.

При этом он добавил, что с одним из западноукраинских заводов уже подписан договор на поставку 1,5-3 млн. тонн азербайджанской нефти в год. «С одним из заводов уже подписано соглашение на поставку от 1,5 до 3 млн. тонн в год», – сказал И.КИРЮШИН.

Как сообщал УНИАН, 28 января в Давосе Украина и Азербайджан подписали два двусторонних документа относительно сотрудничества в энергетической сфере – Меморандум между Кабинетом Министров Украины и правительством Азербайджана о сотрудничестве в организации поставок сжиженного природного газа на территорию Украины, а также Соглашение между Кабмином и правительством Азербайджана о мерах по развитию сотрудничества в сфере транспортировки нефти по территории Украины.

По словам главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА, речь идет о двух стратегических соглашениях, в частности, относительно транспортировки азербайджанской нефти нефтепроводом «Одесса–Броды» и поставок сжиженного газа из Азербайджана в Украину. При этом он уточнил, что речь идет о транспортировке 4 млн. тонн азербайджанской нефти в год – это пока еще минимальный объем.