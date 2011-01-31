LNG-терминалом в Украине заинтересовались 20 компаний - Минэнерго

В тендере на разработку ТЭО строительства LNG-терминала в Украине заинтересованы 20 компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь КИРЮШИН в ходе круглого стола «LNG-терминал – старт проекта: путь к энергетической независимости Украины».

«20 компаний заинтересованы в разработке технико-экономического обоснования», - сказал он.

В свою очередь, как отметил руководитель Рабочей группы «Национальные проекты» Комитета экономических реформ под председательством Президента Украины Владислав КАСЬКИВ, тендер на разработку ТЭО будет объявлен в феврале 2011 года. И уже до конца сентября 2011 года «работа по подготовке ТЭО должна быть закончена, и на основании чего будет разработан бизнес-план проекта».

По его словам, победу в конкурсе на разработку ТЭО получит компания, которая будет отвечать таким критериям: качество, то есть квалификация исполнителей, цена и сроки выполнения проекта, а также сотрудничество и сопровождение после подготовки ТЭО.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время рассматриваются три возможные площадки для строительства терминала – Одесская область (порт Южный), Николаевская область (порт Очаков) и Крым (порт Феодосия). Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет от 1,21 до 1,38 млрд. долл. Строительство первой очереди терминала на 5 млрд. куб. м сжиженного природного газа должно завершиться в 4-м квартале 2014 года, второй очереди – в 4-м квартале 2016 года.