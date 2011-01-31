АМК перенес принятие решения в деле о подорожании нефтепродуктов

Антимонопольный комитет Украины перенес рассмотрение дела, возбужденного в отношении основных операторов рынков нефтепродуктов по факту резкого повышения розничных цен на бензин, на две недели.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что основанием для этого стала необходимость проработки значительного объема информации, которая поступила от операторов рынка на представление о предварительных выводах по делу.

Ответчиками по делу выступают ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ПП «ОККО-нефтепродукт», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг» и СП ООО «Кершер».

Как известно, 4 января т.г. АМК начал расследование деятельности ПП «ОККО-нефтепродукт», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и ООО «ТНК-ВР Коммерс» на предмет соблюдения требований конкурентного законодательства во время ценообразования на топливо.

По предварительным данным специалистов АМК и экспертов рынка цены, установленные на бензин марок А-95 и А-92, являются экономически необоснованными и выходят за пределы рекомендованной цены, которая ежедекадно рассчитывается экспертно-аналитической группой Министерства энергетики и угольной промышленности.

Учитывая объемы прибылей ответчиков, размер штрафа для каждого из них может составить до 10% годового дохода, который составляет от 300 млн. грн. до 900 млн. грн.