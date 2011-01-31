Крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине за неделю выросли в среднем на 1,8%

Средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты с 24 по 31 января 2011 года увеличились на 0,6-4,1% (в среднем на 1,8%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 24 по 31 января 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 4,1%, или 400 грн./т, – до 10150 грн./т; на бензин А-92 – увеличились на 1,5%, или 150 грн./т, – до 10290 грн./т; на бензин А-95 – увеличились на 0,6%, или 60 грн./т, – до 10710 грн./т; на дизельное топливо – увеличились на 0,9%, или 80 грн./т, – до 8890 грн./т.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.