НКРЭ сохранила цены на газ для промпотребителей и бюджетников на февраль

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила в феврале на уровне января т.г. предельные цены на газ для бюджетных организаций и учреждений, а также для промышленных и приравненных к ним потребителей в размере 2,282 тыс. грн. за тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ.

Как сообщал УНИАН, на январь т.г. предельные цены на газ для указанных групп потребителей были повышены на 4,3%, - 2,282 тыс. грн. за тыс. куб. м, по сравнению с декабрем 2010 г.

Промышленным потребителям и бюджетным организациям поставляется импортируемый природный газ. Регулятор ежемесячно пересматривает уровень предельной цены, исходя из колебаний курса гривни к доллару, а также стоимости импортируемого газа.