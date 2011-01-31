Кабмин назначил Швыдкого членом правления «Нафтогаза Украины»

Кабинет министров Украины своим распоряжением назначил Эдуарда ШВЫДКОГО членом правления НАК «Нафтогаз Украины».

Соответствующее распоряжение Кабмина (№61-р от 31 января т.г.) обнародовано на правительственном портале.

Напомним, Э.ШВЫДКИЙ занимал должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» с 24 марта по 27 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.