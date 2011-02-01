Нефть после преодоления уровня в 100 долл./барр. дешевеет

Цена нефти на сегодняшних торгах, 1 февраля, падает после того, как по итогам торгов в понедельник стоимость нефти марки Brent впервые более чем за два года превысила 100 долларов за баррель.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,14 доллара, или на 0,15% - до 92,05 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,5 доллара, или на 0,49% - до 100,51 доллара за баррель, передает Bloomberg.