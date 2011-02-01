Более половины задолженности за потребленный газ приходится на 20 предприятий ТКЭ

Более половины задолженности предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за потребленный с начала отопительного сезона 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) природный газ приходится на 20 наиболее энергоемких предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, по данным оперативного мониторинга, свыше 1000 предприятий ТКЭ, которым ДК «Газ Украины» с начала отопительного сезона 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) реализует природный газ для производства тепловой энергии, задолжали компании свыше 4 млрд. грн. при уровне оплаты - 43% (по состоянию на 31 января 2011 г., без АЭК «Киевэнерго»).

В то же время, задолженность 19 наиболее энергоемких теплопроизводителей составляет 2,2 млрд. грн., или 54% от общего долга всех предприятий ТКЭ (без «Киевэнерго»).

ТОП-20 крупнейших должников среди предприятий, обеспечивающих теплом жителей городов-миллионников, возглавляет АЭК «Киевэнерго». В течение отопительного периода 2010-2011 гг. столичная теплоэнергетика задолжала за природный газ свыше 1 млрд. грн. (уровень оплаты - 41%).

В городах с населением свыше 1 млн. человек крупнейшими должниками за потребленный с 1 октября 2010 г. газ являются следующие предприятия ТКЭ: «Харьковские тепловые сети» (г. Харьков) - 421 млн. грн. (оплата 38%), «Донецкгор-теплосеть» (г. Донецк) - 188 млн. грн. (36%), «Донецктеплокоммунэнерго» (г. Донецк) - 163 млн. грн. (30%), «Теплоснабжение города Одессы» (г. Одесса) - 122 млн. грн. (39%), «Днепропетровские городские тепловые сети» (г. Днепропетровск) - 108 млн. грн. (40%).

В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек крупнейшими должниками за потребленный с 1 октября 2010 г. газ являются следующие предприятия ТКЭ: «Криворожская ТЭЦ» (г. Кривой Рог) - 160 млн. грн. (уровень расчетов - 16%), концерн «Городские тепловые сети» (г. Запорожье) – 151 млн. грн. (46%), «Кривойрогтеплосеть» (г. Кривой Рог) - 121 млн. грн. (46%), «Львовтеплоэнерго» (г. Львов) - 102 млн. грн. (40%).

В городах с населением от 250 тыс. до 500 тыс. человек крупнейшими должниками за потребленный с 1 октября 2010 г. газ являются следующие предприятия ТКЭ: «Крымтеплокоммунэнерго» (г. Симферополь) – 109 млн. грн. (уровень расчетов - 25%), «Мариупольтеплосеть» (г. Мариуполь) - 92 млн. грн. (32%), «Облтеплокоммунэнерго» (г. Чернигов) – 66 млн. грн. (23%), «Теплокоммунэнерго» (г. Луганск) – 65 млн. грн. (39%), Днепродзержинсктеплосеть» (г. Днепродзержинск) - 61 млн. грн. (28%), «Полтаватеплоэнерго» (Полтавское ОКВПТГ) – 55 млн. грн. (52%), «Макеевкатеплосеть» (г. Макеевка) - 53 млн. грн. (37%), «Житомиртеплокоммунэнерго» (г. Житомир) - 50 млн. грн. (37%), «Винницагортеплоэнерго» (г. Винница) - 49 млн. грн. (48%), «Севтеплоэнерго» (г. Севастополь) - 46 млн. грн. (46%).

ДК «Газ Украины» обращается к руководству теплоснабжающих предприятий-должников с просьбой ускорить проведение расчетов за природный газ, и призывает местные органы власти навести порядок в расчетах теплопроизводителей за потребленный газ.

Компания отмечает, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в частности, отопления и горячего водоснабжения, однако уплаченные ими средства своевременно в компанию не поступают.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ и надлежащее прохождение отопительного сезона 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. По данным оперативного мониторинга, наибольшая задолженность за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) у предприятий ТКЭ Донецкой (621 млн. грн.), Днепропетровской (567 млн. грн.), Харьковской (526 млн. грн.), Луганской (215 млн. грн.), Запорожской (200 млн. грн.), Одесской (187 млн. грн.), Киевской (174 млн. грн.), Львовской (164 млн. грн.), Полтавской (133 млн. грн.) областей, а также АР Крым (142 млн. грн.).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ демонстрируют теплоснабжающие предприятия Закарпатской (28%), Волынской (30%), Кировоградской (34%), Донецкой, Луганской (по 36%), Днепропетровской (37%) областей, а также АР Крым (31%).

Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.