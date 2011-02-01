ТНК-ВР: пошлина на импортные нефтепродукты будет способствовать снижению цен на топливо

Введение в Украине пошлин на импортные нефтепродукты будет способствовать снижению и стабилизации цен на топливо.

Об этом говорится в комментарии управляющего директора ООО «ТНК-ВР Коммерс» (г. Киев) Дидье КАЗИМИРО, текст которого передан УНИАН.

По его словам, украинские НПЗ сегодня сдерживают рост цен на нефтепродукты. «Если бы не местные заводы, в течение ближайших пятнадцати-двадцати дней цена бензина А-95 могла бы вырасти до 10 гривен. Учитывая, что цена импортных партий бензина А-95 выросла на 20%, без конкурентного фактора в виде украинских НПЗ можно было бы прогнозировать очередную волну удорожания в течение ближайших двух-трех недель. И статистика по занятости в США определила бы, сколько должен заплатить украинец за литр топлива», – отметил топ-менеджер.

По его словам, если бы ценовую повестку для Украины формировали местные заводы, как это было до отмены импортных пошлин в 2005 году, страна имела бы более низкую и стабильную стоимость топлива на заправках, меньше зависела от колебаний котировок на внешних рынках.

«Импортные нефтепродукты, а тем более ввозимые в страну по серым схемам, имеют значительное ценовое преимущество перед украинским топливом – до двух гривен на литре. Однако никто не делает таких скидок для украинских потребителей – посмотрите, цены на импортное и отечественное топливо отличаются незначительно. Более того, сегодня, имея худшую экономику, мы удерживаем цены на своих АЗС, в то время как некоторые импортеры «раскачивают» рынок. Это тревожный сигнал для потребителей, которые в случае ухода с рынка местных заводов будут вынуждены платить европейскую цену за бензин», - сказал он.

По словам главного управляющего директора ООО «ТНК-ВР Коммерс», введение пошлин на импорт нефтепродуктов из стран, имеющих преференциальное ценообразование на нефтяное сырье, позволило бы выровнять условия работы на рынке и, таким образом, поддержать добросовестную конкуренцию.

«Сегодня основную прибыль на торговле нефтепродуктами получают трейдеры, а не НПЗ. Введение пошлин приведет не к увеличению цены, а к перераспределению заработков внутри сбытовой цепочки. Другими словами, больше станут зарабатывать заводы, меньше – торговые компании. Для конечного потребителя цена может даже уменьшиться. Увеличив загрузку своих мощностей, заводы смогут снизить издержки и, таким образом, предложить рынку более дешевый продукт», - подчеркнул Д.КАЗИМИРО.

Он отметил, что государству значительно легче контролировать ценообразование шести НПЗ, чем сотен компаний, осуществляющих ввоз топлива из-за рубежа.

«Работающие на полной загрузке украинские заводы – это не только более низкие цены, но еще и возросшие поступления в бюджет. Мы не практикуем серые схемы… Мы платим все налоги, ведем социально ответственный бизнес и даем работу тысячам украинцев…» - подчеркнул Д.КАЗИМИРО.

Как сообщалось, ранее Минэнергоугля официально заявило, что поддерживает введение в Украине пошлин на импортные нефтепродукты независимо от страны происхождения, на бензины – 130 евро/тонна, на дизтопливо – 80 евро/тонна.

Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

Крупные сети АЗС, преимущественно импортирующие нефтепродукты, негативно высказались по поводу возможности введения пошлин, считая, что это приведет к монополизации рынка украинскими НПЗ, а также к резкому росту цен на нефтепродукты до 10 грн./литр на А-95 и до 9 грн./литр на ДТ при текущем уровне мировых цен на нефть.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.

Как сообщал УНИАН, 29 января т.г. Межведомственная комиссия по международной торговле объявила о том, что она начала специальное расследование относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензина марок А-76 (А-80) А-92, А-95, дизельного топлива, мазута, печного топлива, сжиженного газа, битума дорожного, масла) независимо от страны происхождения и экспорта.