Ассоциация нефтетрейдеров: заявления о возможной остановке некоторых НПЗ - давление на власть

Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» считает заявления некоторых владельцев нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) о возможной остановке предприятий дестабилизирующими рынок и оказывающими давление на органы власти страны, и призывает правительство не поддаваться на шантаж со стороны нефтеперерабатывающих компаний.

Об этом сказано в сообщении ассоциации, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что беспрецедентное давление и дезинформация органов власти и отдельных высокопоставленных членов правительства уже привели к началу абсолютно безосновательного спецрасследования в отношении импорта нефтепродуктов.

«Уверены, что продолжающееся давление со стороны владельцев НПЗ нацелено на дезориентацию кураторов расследования с целью достижения желаемого результата в виде резкого роста цен на реализуемую продукцию после ввода пошлин», - отмечено в сообщении.

Между тем, ассоциация по-прежнему не склонна драматизировать ситуацию в нефтеперерабатывающей отрасли, так как считает главными причинами нынешних проблем нефтепереработчиков глобальную неблагоприятную конъюнктуру в нефтепереработке во всем мире, недостаточность инвестиций в модернизацию украинских предприятий и ряд негативных явлений на внутреннем рынке Украины, таких как контрабанда и нелегальное производство нефтепродуктов, а также схемы безналогового импорта.

В ассоциации с пониманием относятся к просьбам правительства Украины относительно стабилизации цен на нефтепродукты в розничной сети в период роста котировок на мировом рынке и увеличения налоговой нагрузки на потребителя.

Также в сообщении отмечено, что нынешняя диверсифицированная система обеспечения Украины нефтепродуктами, когда поставки осуществляются суммарно из около 15 внутренних и внешних направлений, способна удовлетворить потребности страны в топливе по рыночным ценам в любой ситуации, включая остановку крупных производств, в чем можно было убедиться в 2010 году, когда Лисичанский НПЗ простоял на ремонте более двух месяцев.

Напомним, 31 января появилась информация о том, что Совет директоров российско-британской компании ТНК-ВР принял решение об остановке Лисичанского НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.) в первом квартале 2011 г. При этом менеджменту компании предоставлено право принятия окончательного решения по данному вопросу в зависимости от изменения условий ведения бизнеса в стране.

29 января 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле объявила о том, что приняла решение о начале специального расследования относительно увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

Ранее Минэнергоугля официально заявило, что поддерживает введение в Украине пошлин на импортные нефтепродукты независимо от страны происхождения, на бензины – 130 евро/тонна, на дизтопливо – 80 евро/тонна.

Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

Крупные сети АЗС, преимущественно импортирующие нефтепродукты, негативно высказались о возможности введения пошлин, считая, что это приведет к монополизации рынка украинскими НПЗ, а также к резкому росту цен на нефтепродукты до 10 грн./литр на А-95 и до 9 грн./литр на ДТ при текущем уровне мировых цен на нефть.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.