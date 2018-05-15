Южный поток – Nabuccо: что больше "подтачивает" украинскую трубу?

Газовая тема, которая в последние годы тесно переплетена с большой политикой, не перестает лидировать в списке ТОР-новостей. Особый интерес к ней разжигают всевозможные интриги, в том числе, методом подливания масла в огонь заинтересованными сторонами. К примеру, высказывание еврокоммисара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера, который якобы заявил, что ЕС потерял всякий интерес к украинской ГТС. Представитель комиссара Марлин Холцнер позже опровергла информацию, отметив, что еврочиновника просто «неверно поняли». Но «казус» вызвал неоднозначную реакцию в Украине. Ряд экспертов напомнили, что Брюссель официально не отказывался от подписанных с нами энергетических проектов. Иные же утверждали, что Евросоюз фактически поставил крест на своей помощи по модернизации украинской трубы, подталкивая таким образом Украину к скорейшему созданию СП с Газпромом. Правильно преподнесли обществу заявление еврокомиссара или нет, но, как говорится, дыма без огня не бывает. И хотя наша власть поспешила успокоить граждан, что не все так плохо на европейском направлении сотрудничества, но состояние «здоровья» отечественной газотранспортной системы, которая является одним из главных показателей трудоспособности Украины, продолжает оставаться тяжелым. Стоит разобраться, чьи же действия вредят нашему самочувствию больше – России или Евросоюза?..

Южный поток – Nabuccо, Путин - ЕС

В заявлении Гюнтера Эттингера упоминались «Южный поток» и газопровод Nabuccо. Нас стращают как одним, так и другим. Первый действительно является угрозой номер один. Его реализацией занимается Газпром. Предполагается, что трубопровод, с помощью которого в Европу будет поступать до 63 миллиардов кубометров российского газа, начнет поставки в конце 2015 года, причем в обход Украины. Его морской участок планируется проложить по дну Черного моря от компрессорной станции «Российский» на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность составит порядка 900 километров, максимальная глубина – более двух километров. Производительность морского участка «Южного потока» составит почти 63 млрд. куб. м в год. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией россиянами уже подписаны межправительственные соглашения.

На «преступный план» соседки власть глаза не закрывает. По крайней мере, делает вид и не один год. Президент Украины Виктор Янукович считает, что строительство Россией газопровода «Южный поток» ведется с целью влияния на украинское руководство. «Мы ведем очень непростые переговоры, предложив проект модернизации украинской газотранспортной системы вместо строительства “Южного потока”. Это неприятный вопрос для России, и он неприятный для Украины с точки зрения того, что нам это очень невыгодно, чтобы любые объемы газа шли в обход нашей территории. Мы должны создать все условия, предоставить все гарантии – и технические, и политические – и России, и Европейскому Союзу, что Украина надежный транзитер», - сказал Президент, добавив, что Украина в этом процессе пытается быть убедительной. При этом В.Янукович считает, что если «Россия и Европейский Союз согласятся на украинский вариант модернизации украинской ГТС, «Южный поток» отпадает сам по себе».

Но пока Газпром заявляет, что пуск проекта состоится раньше запланированного. И отказываться от него РФ не собирается, о чем неоднократно заявляла. Несмотря на все «прилагаемые» усилия нашей власти, Россия, зная себя любимую, прекрасно понимает, что при смене руководства Украины придется договариваться заново, что не лишено рисков. Причем не понятно, почему «верного друга» смущает ротация в верхних эшелонах украинской власти – если политика добрососедства действительно выбрана как ориентир в отношениях с Украиной, то она должна быть последовательной и прозрачной, а не переходить в разряд давления для удовлетворения собственных амбиций. На деле россияне в припрыжку спешат с «Южным потоком» для укрепления своих газовых позиций в Европе, которые в последнее время не перестают слабнуть. При этом северная соседка абстрагируется от таких ее же тезисов, как «вековая дружба славянских народов», «возобновление утраченных украинско-российских отношений» и прочей на сегодня ерунды для нее же.

Главного противника «Южного потока» - газопровод Nabuccо – Россия называет бесперспективным и безсырьевым. ЕС доказывает обратное, понимая, что данный проект - диверсификация поставок газа в Европу из Каспийского бассейна в обход России. Он оценивается в 7,9 млрд. долл. и предусматривает транспортировку голубого топлива в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 млрд. кубометров газа, которую планируется начать в 2014-м.

Что касается сырья, то и с ним вроде бы все получается. Азербайджан готов в ближайшие пять-восемь лет поставлять до 21 миллиарда кубометров природного газа. Туркменистан обещал добавить 10 миллиардов кубометров и более. Этих объемов хватит для плановой загрузки трубопровода. Такими соглашениями закончилась европейская инспекция стран-партнеров проекта. Поначалу договоренности по Nabuccо имели проблематичный окрас. И понятно, на Баку и Ашхабад давила Россия в страхе потерять монополию на поставки газа в ЕС. Но, как видим, все пришло к логическому завершению. «Это значительный прорыв. Это соглашение подтверждает прямой доступ Европы к газу из Каспийского бассейна, позволяя, таким образом, реализовать проект Южного коридора», - заявил президент Еврокомиссии Жозе Баррозу.

Кстати, Южный коридор предусматривает возможность строительства ряда новых газопроводов, в том числе развитие существующей инфраструктуры в странах-транзитерах, к которым относится и Украина. Выходит, действия Евросоюза не настолько опасны для Украины, как иммиджевый проект премьер-министра России Владимира Путина «Южный поток».

Утраченные перспективы – принцип украинской политики

Если с «Южным потоком» все понятно, то что же для Украины Nabuccо с его каспийским газом? Ведущий эксперт по энергетическим вопросам центра Разумкова Сергей Дьяченко отмечает, что «для Украины газ из этого региона мог бы быть альтернативой российскому, но при наличии транспортной независимой инфраструктуры. Но т.к. этот газ в Украину можно поставить только через Россию, то данный вопрос самостоятельно, без участия РФ, мы решить не сможем. А если договариваться с Россией, то все будет утрясено с учетом ее интересов. Говорить, что Nabuccо нам нанесет какой-либо экономический ущерб, нельзя».

По словам эксперта, наш интерес в данном проекте – «Белый поток», важно хотя бы реанимировать обсуждение этого вопроса. А он уже прозвучал при диалоге с ЕС как один из приоритетов.

Еще в 2008 году, будучи премьер-министром Украины, Юлия Тимошенко предложила ЕС реализовать совместный проект по поставкам газа в Европу "Белый поток", который проходил бы по территории нашей страны и объединил Туркмению и Европу. Планировалось, что трубопровод проложат из Туркменистана через Каспийское море в Азербайджан, затем в грузинский портат Супса, а далее по дну Черного моря через Крым в направлении Европейского союза. Еврочиновники восприняли инициативу с интересом и обещали рассмотреть возможность его реализации. Но вскоре украинская власть как-то снизила обороты в диалоге, а потом тема и вовсе не подымалась.

«Если бы мы заявили о более интенсивном участии, о нашем интересе к этому проекту… «Белый поток» с точки зрения диверсификации поставок газа обеспечивал бы более оптимальную транспортную инфраструктуру. Другими словами, с небольшим объемом Nabuccо и параллельной работой «Белого потока» можно бы было получить прекрасный результат по диверсификации. Он бы, конечно, реанимировал наши позиции в мире как транзитного государства. Особенно в контексте разговоров об обходных направлениях газопроводов. Т.к. мы абсолютно не проявляли в отношении данного проекта активности, то у него сейчас нулевое движение. Возможности были», - отметил С,Дьяченко.

С ним во многом согласен директор энергетических программ центра "Номос" Михаил Гончар. По его словам, «Nabuccо фактически открыт для других сторон, кроме консорциума, занимающегося его реализацией, но вряд ли мы будем в нем полезны. Для Украины окно возможностей практически закрыто. Мы можем быть присоединены к Nabuccо в качестве потребителя, и то в том случае, если будет соответствующая ветвь от газопровода к нашей стране. Действительно, консорциум Nabuccо приветствовал бы любой спрос на трубопровод, но Украина в контексте всей предыстории отношений по реализации энергетических проектов вряд ли имеет позитивное реноме. В условиях эволюции украинской власти в сторону других ценностей, чем те, которые исповедует ЕС, вряд ли Европа захочет видеть в проекте такого участника. То есть, мы находимся на обочине этих процессов».

«Заявления о том, что Nabuccо вредит Украине, поскольку это - обходной для нашей страны проект, как и «Южный поток», не больше, чем пропагандистская выдумка круга желающих создать неадекватный образ европейской политики.

Есть еще одна оценка - Nabuccо нам безразличен, т.к. ничего не дает в плане транзита и диверсификации поставок газа. Но Nabuccо может сыграть достаточно позитивную роль, т.к. его реализация сужает нишу для реализации проектов, подобных «Южному потоку», который действительно является обходным в отношении Украины», - подчеркнул эксперт.

Что касается разговоров о том, что Nabuccо наносит ущерб Украине, поскольку отвлекает газовые ресурсы из центральной Азии, Туркменистана, которые якобы могли идти через Украину в ЕС, то, по мнению М.Гончара, - это тоже спекуляция. «Фактически Украина потеряла туркменский транзит. Поэтому теперь возврата к статусу кво, который существовал ранее, не будет. Ситуация изменилась. Туркменистан, наученный горьким опытом транзита через Украину, вряд ли захочет наступать на те же грабли. Отсюда и интерес Туркменистана к реализации Nabuccо», - считает М.Гончар.

Подоплека создания СП

После общения с экспертами остается горький осадок. Сколько утрачено возможностей для укрепления позиций и сколько приложено усилий для нанесения ущерба имиджу богатейшей европейской страны – Украины. Причем нас, вроде как слегонца, готовят в «спасательному пакту». Как заявлял премьер-министр Николай Азаров, «Россия достроит Южный и Северный потоки, ЕС вместе с Азербайджаном и Туркменистаном достроят Набукко и еще одну параллельную ветку и Украина останется в тупике. Тогда украинская газотранспортная система никому не будет нужна. Вот в чём проблема, а не в том, что будет или не будет украинская газотранспортная система приватизирована».

Н.Азаров подчеркнул, что если вопрос об использовании украинской газотранспортной системы не будет решен в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ЕС, то в ближайшие 2-3 года наша страна останется без этой системы.

Вот тут и встает вопрос создания СП. Но не стоит тешить себя иллюзией, что совместное предприятие Нафтогаза и Газпрома спасет ситуацию, если ЕС не откликнется на призыв о помощи. Да и сколько можно опекать партнера, который откровенно тормозит принятие даже самого элементарного решения.

При этом позиция российских властей в газовом вопросе до нельзя прозрачна. Нас убеждают, что единственным условием гарантированного заполнения украинской трубы является совместный российско-украинский контроль над ГТС. Только в этом случае Кремль сможет исключить любые транзитные проблемы с Украиной. А это можно достичь лишь посредством объединения газовых монополий - Газпрома и Нафтогаза.

Н.Азаров ранее отмечал, что Украину для создания СП устроили бы российские активы, позволяющие без лишних затрат иметь нефть и газ. Правда, при этом уточнил, что нас пока предложения РФ не устраивают.

«Возникает вопрос - какие активы войдут со стороны России в это совместное предприятие? Если это такие активы, которые позволят нам иметь газ, нефть, - мы «за». Но если это месторождения, в которые придется вкладывать громадные ресурсы, не понятно, как транспортировать эти ресурсы, не понятно, когда эти затраты окупятся, то мы против», - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что переговоры по созданию СП ведутся буквально каждую неделю. Однако особого прогресса в них нет. Кроме того, Н.Азаров выразил сожаление, что в вопросе модернизации ГТС с участием России и Европейского Союза до сих пор не удается выйти на то, чтобы ЕС гарантировал объемы закупки газа в России, Россия – объемы поставок, а Украина - транзит.

В свете соперничества первых двух фигурантов вопроса строительства трубопроводов, видимо, гарантий не будет. То есть, подводка под «прозрачное» решение о создании СП сделана. Еще в сентябре 2010 года заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий Язев отмечал, что Россия предложила для СП между Газпромом и Нафтогазом месторождения в Астраханской области и на полуострове Ямал в обмен на активы украинского монополиста. Да, предложение, мягко говоря, «заманчивое». Видимо, удешевления газа нам не дождаться, как и энергонезависимости…

Нана Черная (УНИАН)