Украина в январе не поставляла электроэнергию в Беларусь

Украина не осуществляла экпортные поставки электроэнергии в Беларусь в январе.

Об этом сказано в пресс-релизе НАК «Энергетическая компания Украины», переданном сегодня агентству УНИАН.

В частности, пресс-служба, комментируя сокращение объемов производства электроэнергии тепловыми электростанциями в январе, отметила, что это связано с увеличением доли АЭС в общем объеме выработки, а также «отсутствием экспорта электроэнергии в Беларусь, который в январе прошлого года составлял 258 млн. кВт/ч».

Напомним, 27 декабря 2010 года, пребывая в Киеве, вице-премьер-министр Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО заявил о намерении импортировать из Украины в 2011 году до 4 млрд. кВт/ч электроэнергии.

29 декабря 2010 г. первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ заявлял о том, что Украина и Беларусь продолжают согласовывать тарифы на экспорт электроэнергии.

Как сообщил УНИАН источник в Минэнергоугля, поставки в Беларусь прекратились из-за несогласованности цены экспорта украинской электроэнергии между хозяйствующими субъектами. Помимо этого на ход переговоров, по словам собеседника агентства, повлиял также политический момент, связанный с промедлением со стороны официального Киева в признании результатов президентских выборов в Беларуси. Последний фактор стал даже причиной временного одностороннего выхода Беларуси из параллельного режима работы энергосистем двух стран в начале января.

В 2010 году экспорт электроэнергии в Беларусь из Украины осуществляли ГПВД «Укринтерэнерго» и входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК ООО «Востокэнерго». В декабре 2010 года обе компании приобрели на годовом аукционе 900 МВт сечения «ОЭС Украины – энергосистема Беларуси» («Востокэнерго» - 750 МВт, «Укринтерэнерго» - 150 МВт). Однако уже в январе ООО «Востокэнерго» временно отказалось от 350 МВт белорусского сечения, которые были выставлены на месячный аукцион «Укрэнерго», однако не нашли своих покупателей.