Генкомпании НАК «ЭКУ» в январе сократили производство электроэнергии на 6,9%

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе текущего года сократили производство электроэнергии на 6,9%, или 0,5 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем 2010 года – до 6,6 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «ЭКУ».

Согласно сообщению, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК "ЭКУ" в январе т.г. произвели 4,8 млрд. кВт/ч электроэнергии (25,9% общегосударственного производства), что на 11,2%, или 0,6 млрд. кВт/ч, больше, чем в январе 2010 года. Сокращение выработки электроэнергии генкомпаниями в НАК «ЭКУ» объясняют ростом доли АЭС в общем объеме выработки – на 5,1% против января 2010 года, а также отсутствием экспорта электроэнергии в Беларусь.

Теплоэлектроцентрали в январе т.г. произвели 0,7 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 1,15 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 2,7% больше, чем за январь прошлого года.

При этом с начала года теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 3,6 млн. Гкал тепловой энергии, что на 18,3% меньше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2010 года (3,2 млн. Гкал).

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания “Энергетическая компания Украины” образована во исполнение Указа Президента Украины в июне 2004 года. В уставный фонд компании переданы государственные пакеты акций 43 электроэнергетических предприятий Украины. В частности, НАК «ЭКУ» переданы пакеты следующих энергогенерирующих компаний: ОАО “Днепроэнерго” (50% уставного фонда), “Донбассэнерго” (85,77%), “Захидэнерго” (70,1%), ЭК “Центрэнерго” (78,29%), "Киевэнерго" (50%+1), ОАО “Укргидроэнерго” (100%), “Николаевская ТЭЦ” (100%).

Уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины" составляет 9,83 млрд. грн. Государству принадлежат 100% акций «ЭКУ».