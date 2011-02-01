«Нафтогаз» в 2010 году увеличил налоговый долг на 932,4 млн. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» в 2010 году нарастила налоговый долг перед государственным бюджетом на 34,4% или на 932,4 млн. грн.

Об этом сказано в официальном письме Государственной налоговой службы Украины в адрес Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, копией которого располагает УНИАН.

Кроме того, по данным ГНС, в прошлом году существенно также нарастили задолженность государственные угледобывающие предприятия – на 23,4% - до 255,7 млн. грн.

В то же время НАЭК «Энергоатом» в 2010 году почти полностью погасила свой налоговый долг перед госбюджетом в объеме 109,3 млн. грн.

В целом, по данным налоговиков, в 2010 году долг предприятий ТЭК перед госбюджетом вырос на 27,4% или на 1,158 млрд. грн.