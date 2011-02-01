Для остановки украинских НПЗ пока нет экономических предпосылок – эксперты

Эксперты консалтинговой группы «А-95» заявляют об отсутствии экономических предпосылок для остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Украине.

Об этом сказано в сообщении консалтинговой группы «А-95», переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что рост цен на нефть и нефтепродукты создает крайне благоприятные условия для нефтеперерабатывающих компаний и диктует целесообразность наращивания переработки. В то же время, остановка НПЗ, о которой заявляют отдельные участники рынка, приведет к большим убыткам, тем более, в зимний период.

Так, четвертый квартал 2010 г. и первый квартал 2011 г. прошли на фоне постоянного роста цен на нефть и нефтепродукты, что положительно сказалось на экономике НПЗ Европы и СНГ.

«Цикл нефтепереработки – от закупки сырья до реализации нефтепродуктов – занимает 30-40 дней, что в условиях роста цен позволяет реализовывать продукцию, изготовленную из ранее закупленной дешевой нефти, по возросшим рыночным ценам», – говорят специалисты «Консалтинговой группы А-95».

В четвертом квартале 2010 г. нефть марки Brent подорожала на 11,9% - с 82,7 до 92,5 долл./барр. Этот фактор позволил, в частности, крупнейшему НПЗ Украины - ПАО «Укртатнафта» в четвертом квартале 2010 г. получить около 400 млн. грн. прибыли. Абсолютно очевидно, что положительный результат был достигнут и на Лисичанском НПЗ, работающем в тех же условиях.

В компании отмечают, что по этой же причине положительный финансовый результат будет получен нефтеперерабатывающими компаниями и в январе-феврале 2011 г., так как динамика роста сырьевых цен продолжается. Так, в январе стоимость Brent выросла на 3,9% - с 93,7 до 97,4 долл./барр. При этом необходимо отметить, что, согласно данным Гостаможслужбы, Лисичанский НПЗ компании ТНК-ВР получал нефть в среднем по 580 долл./тонна (80 долл./барр.), а «Укртатнафта» приобрела украинскую нефть на аукционе по 5790 грн./тонна (с НДС), или около 83 долл./барр. Таким образом, нефтепродукты, полученные из ранее закупленной по низким ценам нефти, будут реализованы по более высоким ценам, что обеспечит заводам прибыль.

«Конъюнктура рынка весьма благоприятна для нефтепереработчиков. В этой связи искать причины заявлений некоторых украинских НПЗ о возможной остановке в экономической плоскости не представляется возможным», – отметил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН.

Эксперты «А-95» разделяют мнение, что НПЗ Украины являются определенным стабилизирующим фактором на рынке. Однако отмечают, что заводы реализуют свою продукцию на принципах импортного паритета, т.е. на основе сопоставления своих цен и стоимости импортных партий нефтепродуктов. Поэтому нельзя говорить о том, что НПЗ продают свою продукцию дешевле ввозимых нефтепродуктов.

«Не стоит забывать и том, что «стабилизирующий» эффект, о котором говорят украинские нефтепереработчики, работает в двустороннем порядке: если на росте цен украинский продукт тормозит его, то в период падения мировых котировок, когда импортные поставки увлекают цены вниз, украинский нефтепродукт будет тормозить это снижение», – отмечают в «Консалтинговой группе А-95».

Напомним, 31 января появилась информация о том, что Совет директоров российско-британской компании ТНК-ВР принял решение об остановке Лисичанского НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.) в первом квартале 2011 г. При этом менеджменту компании предоставлено право принятия окончательного решения по данному вопросу в зависимости от изменения условий ведения бизнеса в стране.

29 января Межведомственная комиссия по международной торговле объявила о том, что приняла решение о начале специального расследования относительно увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

Ранее Минэнергоугля официально заявило, что поддерживает введение в Украине пошлин на импортные нефтепродукты независимо от страны происхождения, на бензины – 130 евро/тонна, на дизтопливо – 80 евро/тонна.

Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

Крупные сети АЗС, преимущественно импортирующие нефтепродукты, негативно высказались о возможности введения пошлин, считая, что это приведет к монополизации рынка украинскими НПЗ, а также к резкому росту цен на нефтепродукты до 10 грн./литр на А-95 и до 9 грн./литр на ДТ при текущем уровне мировых цен на нефть.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.