«Энергоатом» не может привлечь кредит «Сбербанка России»

НАЭК «Энергоатом» не может привлечь кредит у ОАО «Сбербанк России» в размере 1 млрд. долл. на первоочередные работы по строительству 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС из-за нерешенности вопроса с государственными гарантиями.

Об этом сказано в пресс-релизе НАЭК, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, получение госгарантий является «принципиальным условием российской стороны для предоставления кредита». Тем не менее банк в очередной раз подтвердил свою готовность выделить кредит национальному оператору.

«В настоящее время НАЭК «Энергоатом» проводит работу по получению в 2011 году государственных гарантий и подготовке материалов, необходимых для оформления кредита», - отмечается в сообщении пресс-службы компании.

Как сообщал УНИАН, кредитный комитет «Сбербанка России» планировал рассмотреть вопрос выделения кредита «Энергоатому» 27 декабря 2010 года. Как сообщил агентству источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, кредитный комитет российского банка снял вопрос выделения Украине кредита из-за нерешенности вопроса о госгарантиях, а также отсутствия на тот момент одобрения достройки блоков со стороны Верховной Рады Украины.

В декабре 2010 года президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ заявлял, что проект госбюджета на 2011 год предусматривает предоставление государственных гарантий на привлечение российского кредита.

В октябре 2010 года президент «Сбербанка России» Герман ГРЕФ допускал, что кредит может быть предоставлен «Энергоатому» и без наличия госгарантий.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.