Заявления ОПЕК сбили цену на нефть

Цена нефти на торгах в среду, 2 февраля, падает на фоне снижения опасений, что поставки через Суэцкий канал могут быть нарушены из-за беспорядков в Египте.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,12 доллара, или на 0,13% - до 90,65 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,01 доллара, или на 0,01% - до 101,73 доллара за баррель.

В ОПЕК заявили, что нефтетрафик проходит через канал нормально, в количестве 2,2 миллиона баррелей в день. Также было заявлено, что в случае нарушения поставок ОПЕК увеличит производство, передает Bloomberg.