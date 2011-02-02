В Тернопольской области на прошлой неделе топливо подорожало на 6-7 коп.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области, дизельное топливо подорожало на 0,9% - с 8,01 до 8,09 грн./л, бензин марки А76 - на 0,8% (с 7,68 до 7,74 грн./л), бензин марки А92 - на 0,9% (с 8,13 до 8,2 грн./л), бензин марки А95 - на 0,7% (с 8,52 до 8,58 грн./л).

В целом розничные цены на дизтопливо составляют в области 7,9-8,25 грн./л, на бензин марки А76/80 - 7,35-7,85 грн./л, на бензин марки А92 - 7,95-8,35 грн./л, на бензин марки А95 - 8,35-8,75 грн./л.

Основной причиной роста розничных цен, по данным инспекции, является увеличение оптово- закупочных цен на нефтепродукты.