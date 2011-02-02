Украина и Россия согласовали проект СП

10:59, 02 февраля 2011
Энергетика
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В ядерной энергетике

Государственный концерн «Ядерное топливо» и топливная компания «ТВЭЛ» (Российская Федерация) согласовали проект учредительного договора о создании совместного украинско-российского предприятия по фабрикации в Украине ядерного топлива.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте госконцерна, со ссылкой на итоги заседания специальной рабочей группы в Киеве 27-28 января т.г.

«В ходе заседания стороны рассмотрели и в целом согласовали проект учредительного договора о создании совместного украинско-российского предприятия по производству ядерного топлива», – сказано в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрели вопрос о ходе разработки технико-экономического обоснования строительства завода.

Участники переговоров также договорились о визите украинской стороны на ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (РФ) для ознакомления с процессом производства ядерного топлива, поставляемого для нужд АЭС Украины.

Справка УНИАН. 27 октября 2010 года топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Согласно договору, доля Украины в СП составит 50%+1 акция, России – 50%-1 акция.

Ранее «ТВЭЛ» прогнозировала юридическое оформление совместного предприятия по строительству в Украине завода по фабрикации ядерного топлива к концу 2011 года.

Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

5 ноября 2010 года "Ядерное топливо" определило ГП "УкрНИПИпромтехнологии" (Желтые Воды, Днепропетровская обл.) разработчиком ТЭО строительства завода. Разработку ТЭО планируется завершить до мая 2011 года.

 

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