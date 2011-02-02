В Тернополе от центрального теплоснабжения отсоединились 2750 потребителей

В Тернополе в связи с желанием установить индивидуальное отопление от центрального теплоснабжения в 2010 году отсоединились 2750 потребителей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил экономист по планированию планово-экономического отдела КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» Андрей ГРИНЧИШИН.

По его словам, вследствие этого количество жителей, которых обслуживает предприятие, уменьшились до 47 545, количество других потребителей составляет 683.

В целом всем потребителям КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» в прошлом году отпустило 553,2 тыс. Гкал тепловой энергии, что на 6,8%, или 35,5 тыс. Гкал, больше, чем в 2009 году. В частности, населению было отпущено 451,4 тыс. Гкал, другим потребителям – 101,8 тыс. Гкал.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября 2009 года Тернопольский горисполком принял решение о предоставлении разрешений на установку индивидуального отопления в городе. На время принятия этого решения индивидуальным отоплением в Тернополе были оборудованы 13 тыс. квартир (26% от общего количества).

До того времени, как данное решение было опротестовано прокуратурой, получить разрешения на установку индивидуального отопления успели 3 тыс. жителей города.

10 августа 2010 года городской совет во второй раз предоставил разрешение жителям Тернополя на установку индивидуального отопления. В сентябре это решение также опротестовала прокуратура. До вынесения протеста получили необходимые документы для установки автономного отопления 2,3 тыс. жителей города.