Немцов уверен, что Украина не отдаст России свою ГТС

Лидер российского оппозиционного движения «Солидарность» Борис НЕМЦОВ уверен, что Украина не отдаст России свою газотранспортную систему.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном комментарии Институту Горшенина в преддверии круглого стола «Демократия по-украински» (3 февраля).

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, Б.НЕМЦОВ высказал мнение, что ГТС для Украины – символ yезависимости, который она никогда никому не отдаст. «Труба – фаллический, я бы сказал, символ, соединяющий Россию и Европу. И мне кажется, что нет ни одной политической силы в Украине, ни одного бизнесмена, который бы сказал: «Ну ладно, отдадим этот символ наш бесконечный, пусть русские там им размахивают». Николай АЗАРОВ может говорить, что хочет – трубу вы никогда не отдадите», - заявил Б.НЕМЦОВ.

Более того, российский политик полагает, что ни одна из базовых отраслей экономики Украины не будет отдана России. «Ничего не будет отдано – ни железные дороги, ни атомная промышленность – потому что у Украины не так много символов yезависимости. Вот для России базовые отрасли экономики не являются символами независимости. У нас символы независимости что-то другое: Красная площадь, Кремль, Иван Грозный, Пётр І, Сталин, Ленин, Ельцин, ГОРБАЧЕВ. У вас всё-таки государство молодое, поэтому для вас каждая такая вещь – это очень болезненно. Кроме того, украинский бизнес не хочет иметь рядом конкурентов – зачем они нужны, эти русские волкодавы, когда тут со своими бы разобраться. Кстати, при Викторе ЮЩЕНКО было даже, может быть, проще это сделать, потому что вокруг ЮЩЕНКО не было таких могущественных олигархов, которые бы так защищали, именно от конкуренции, Украину», - считает Б.НЕМЦОВ.

Относительно позиций российского бизнеса в Украине он выразил мнение, что нужно дифференцировать частный и государственный российский бизнес. «Частный русский бизнес приносит Украине благо. Я, например, считаю, что телекоммуникационные компании, которые здесь работают – МТС, Beeline – это снижение тарифов для украинского народа. Потому что они здесь конкурируют и вынуждены снижать тарифы. Заправки российские, если они конкурируют друг с другом – это тоже для вас благо. Пусть конкурируют. ПУТИН – это другое. ПУТИН – это государственная экспансия. Не бизнес-экспансия, а именно политическая. Вот этого надо опасаться. Причём, очень легко отделить «путинский» бизнес от настоящего бизнеса. «Путинский» бизнес – это бизнес, где у него есть личный интерес либо есть контроль у его государства: «Газпром», «Транснефть», «Роснефть». Поэтому я бы на месте украинских властей приветствовал частный капитал российский и осторожнее бы относился к капиталу «путинскому». Чтобы сохранить независимость», - сказал Б.НЕМЦОВ.