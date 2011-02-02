Клюев считает перспективным проект добычи газа на шельфе Черного моря

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает перспективным проект добычи природного газа на шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

А.КЛЮЕВ отметил, что этот проект оценивается в 2 млрд. долларов.

«Это очень перспективный проект. Если мы его реализуем, мы сможем вдвое увеличить добычу природного газа в Украине», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины дал согласие на заключение договора о совместной деятельности между Государственным акционерным обществом “Черноморнефтегаз” и ОАО “Лукойл” по разведке и добыче нефти и природного газа на шельфе Черного моря.

В соответствующем распоряжении КМУ (№2361 от 20 декабря 2010 г.) отмечается, что решение принято по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности.

Распоряжением предусматривается, что объектом совместной деятельности является разработка Одесского, Безымянного и Субботинского месторождений. Доля ГАО “Черноморнефтегаз” в совместной деятельности должна составлять не менее 50%, вкладом “Черноморнефтегаза” является геолого-экономическая оценка запасов нефти, природного газа и сопутствующих компонентов указанных месторождений. Вкладом ОАО “Лукойл” являются финансовые ресурсы, технологии и оборудование, необходимые для соблюдения параметров, предусмотренных проектами по разведке и добыче нефти и природного газа на указанных месторождениях.

Подготовленный к подписанию договор о совместной деятельности, говорится в распоряжении, должен быть подан на согласование Кабинета министров Украины.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти - 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

ОАО «ЛУКОЙЛ» - российская нефтяная компания. Компании "ЛУКОЙЛ" принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.