Мировое соглашение с Vanco Украина подпишет в феврале

Мировое соглашение по вопросу разработки шельфа Черного моря между Украиной и компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) будет подписано в феврале текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что на сегодняшний день практически завершены переговоры по условиям этого соглашения.

«В феврале мы его подпишем. Штрафных санкций для государства не будет – мы договорились. Мы внесли в соглашение (о разработки шельфа Черного моря – УНИАН) кое-какие корректировки, поскольку действует новый Налоговый кодекс в Украине с 2011 года, а соглашение было подписано в 2007 году. То есть там какие-то небольшие корректировки есть, но каких-то глобальных – нет», – сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что контракт с Vanco по разработке шельфа Черного моря, подписанный в 2007 году, выгодный для Украины.

«Контракт с Vanco выгодный. Я этот контракт готовил в течение 2006 и 2007 годов, подписывал его своими руками и этого не скрываю. Он выгоден для Украины. Фактически 50% продукции, которую будет добывать Vanco, будет собственностью государства Украина. И я сожалею, что этот инвестиционный проект не начал реализовываться в конце 2007-го – начале 2008 года. Уже бы был положительный эффект и результат», – сказал А.КЛЮЕВ.

Напомним, Кабинет Министров Украины предложил компании Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции (СРП).

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.